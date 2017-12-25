Американка получила счет на электричество с суммой задолженности $284 млрд

Жительница Пенсильвании Мария Хоромански получила счет за электричество на общую сумму в 284 млрд долларов. Этот долг американка должна была погасить до конца осени наступающего года, передает Fox News.

По ее словам, с самого начала месяца она решила проверить задолженность по электричеству через интернет. В личном кабинете на сайте энергетической компании женщина увидела, что ее задолженность составляла $284 млрд.

«Мои глаза чуть не выскочили из орбит», — коротко прокомментировала ситуацию Хоромански.

Сын Марии связался с компанией, там извинились за недоразумение и сказали, что произошла ошибка из-за неправильно выставленной запятой.

Печатное издание отмечает, что в последующем семья Хоромански связалась с поставщиком электрической энергии и выяснила, что компания сделала ошибку при выставлении счета.