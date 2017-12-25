Банк в США заморозил 22,6 млрд. долларов Нацфонда Казахстана

Казахстан и Нацбанк страны не смогли защитить в суде 22 млрд долларов своего суверенного фонда, которые заморозил BNY Mellon.

Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, и британский суд должен вынести решение по этому делу совсем скоро. Первопричиной послужил иск молдавского предпринимателя Анатолия Стати и его 2-х компаний против руководства Казахстана.

Руководство республики опровергает обвинения Стати, его сына Габриэля и компаний, принадлежащих его семье в попытке рейдерского захвата их собственности.

Тем временем Министерство юстиции Казахстана назвало неправомерной заморозку средств, так как республика в лице государственного фонда не состоит в каких-либо коммерческих отношениях с вышеуказанным североамериканским банком, а значит, нет оснований для ареста активов.

Зимой 2013-ого арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана контракта об энергетической хартии и обязал руководство выплатить семье Стати компенсацию на 500 млн долларов.

В ведомстве выделили, что Нацбанк рассматривает возможность обжалования данного решения суда.

Принимая решение о замораживании активов, Bank of New York Melon ссылается на решения судов Бельгии и Нидерландов, где Стати пробует добиться выполнения распоряжения Стокгольмского арбитража. Пока ни минюст, ни ЦБ Казахстана не прокомментировали ситуацию. Этот процесс занял еще 3,5 года.

Получив свидетельства о мошенничестве, Казахстан обратился с ходатайством об отмене арбитражного решения в апелляционный суд Швеции. Пока шли судебные процессы, Казахстан получил информацию и документы, которые показали, что Стати на протяжении многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему. «В итоге получено судебное решение о возврате 500 млн. долларов», — проинформировал консультант. В следствии этого 6 июня 2017 Высокий суд Британии установил, что имеются достаточные подтверждения того, что арбитражное решение было получено мошенническим путём.

Казахстан осуждает Стати в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов.