БК "Астана" объявил о расторжении контракта с защитником Вильхальмссоном

МОСКВА, 25 дек - Р-Спорт. Казахстанский баскетбольный клуб "Астана", выступающий в Единой лиге ВТБ, на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с исландским защитником Хордуром Вильхальмссоном.

Договор между клубом и 29-летним исландцем был расторгнут по обоюдному согласию.

Игрок сборной Исландии перешел в "Астану" в текущем сезоне и провел в Единой лиге ВТБ 7 матчей. В среднем за игру Вильхальмссон набирал 4,9 очка и делал 0,7 подбора и 2,1 передачи.

"Баскетбольный клуб "Астана" благодарит Хордура за проделанную работу в клубе и желает дальнейших спортивных успехов", - говорится в сообщении "Астаны".

Отмечается, что позицию Вильхальмссона заменит американский защитник Малкольм Грант, который ранее играл в составе литовской команды "Невежис".