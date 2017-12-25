Боевики обстреляли позиции сил АТО у Павлополя из запрещенного оружия

Боевики срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Такое заявление сделал пресс-центр штаба АТО. В штабе добавили: «Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское».

Также, в штабе подчеркнули, что такие «вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня».