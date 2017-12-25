Большинство опрошенных россиян назвали 2017 год «средним»

В ходе опроса «Левада-центра» выяснилось, что опрошенные россияне считают 2017 год удачным. Позитивно оценили его результаты 53% (против 37% в 2016 году).

Однако 67% участников опроса сочли уходящий год «средним». «Плохим или очень плохим» назвали год 17% респондентов — против 28% в прошлом году.

Таким же, как предыдущий, назвали уходящий год 43% участников пороса, 39% заявили, что он был труднее 2016 года, 18% — что легче.

Больше половины (55% опрошенных) ожидают от 2018 года улучшений, 22% уверены, что он будет не хуже нынешнего, 14% изменений не ждут, и только 3% респондентов настроены пессимистично.

Важнейшим событием 2017 года 17% опрошенных россиян сочли войну в Сирии и борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Вторым по важности событием респонденты назвали допуск России на Олимпиаду под нейтральным флагом, который привлек внимание 6% участников опроса.

По 3% респондентов вспомнили о выдвижении Владимира Путина в президенты, экономическом кризисе, росте цен, падении зарплат, пенсий, строительстве «Крымского моста».

Опрос проводился 15-20 декабря среди 1600 человек.