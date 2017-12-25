ЦИК дал зеленый свет Явлинскому и Титову на выборах президента

Уполномоченными политической силы на время президентской кампании стал 51 человек, в том числе председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Соответствующее распоряжение было принято в процессе совещания комиссии.

ЦИК Российской Федерации проверила документы кандидата от Партии роста — бизнес-омбудсмена Бориса Титова — и дал разрешение на открытие избирательного счёта.

Как говорилось ранее, специальный избирательный счёт все претенденты открывают в одном отделении Сбербанка, расположенном в Оружейном переулке. Их, а еще документы на регистрацию можно будет подать с 27 декабря до 31 января.

ЦИК утвердил документы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и позволил Титову открыть избирательный счет. Максимальный размер фонда не может превышать 400 млн руб.

Явлинский уже два раза участвовал в президентских выборах. До этого он выдвигался на высший пост в 1996, 2000 и 2012 годах.