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ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты


Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Категория: Россия
ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты

Лурье и Навальному отказали в праве выдвигаться на выборах. Полонскому дали время на исправление.

Совпадение? Все три ранее судимых кандидата в кандидаты в президенты России Сергей Полонский, Олег Лурье и Алексей Навальный подавать документы в ЦИК пришли в одно время. Двое из них - миллиардер и блогер - даже успели обменяться репликами в коридоре.

«Навальный, ты - отстой, понял?» - крикнул блогеру олигарх.

В ответ со стороны Навального миллиардеру напомнили об авторстве фразы «У кого нет миллиарда, может идти».

«Вот именно туда и пойдешь», - оборвал на полуслове Полонский.

С Навальным, как объяснил Полонский, они знакомы давно. Десять лет назад миллиардер обратился к блогеру за юридической помощью. Но Навальный отказался помочь, объяснив, что он не адвокат и не юрист.

За десять лет, прошедшей со встречи с Полонским, с законами Навальный дружить не научился. ЦИК в очередной раз, теперь на заседании, напомнил блогеру, что неснятая судимость, тем более по тяжкой статье, не позволяет блогеру баллотироваться в президенты.

Навальный обвинил ЦИК в предвзятости и пригрозил бойкотом выборов.

«Уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты», - сказал блогер.

 «Мы не печеньки, чтобы кому-то нравится, - пошутила Памфилова, а затем напомнила блогеру о бессмысленности шантажа.

Блогер на прощание пообещал, что решение ЦИК он обжалует.

«Все это было ожидаемо, - в разговоре с ИА «Политика Сегодня» не удивился решению ЦИК директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Группа сторонников Навального в Серебряном бору знала, что выступают за кандидата, у которого есть непогашенная судимость. Он хотел продавить государство и зарегистрироваться вне рамок закона. Закон восторжествовал».

«ЦИК неоднократно предупреждал, что судимые не обладают пассивным избирательным правом, - согласен  профессор Национального Исследовательского Университета — Высшая школа экономики в Москве Олег Матвейчев. - Нет никаких сюрпризов».

Кроме Навального на выборы президента ЦИК не допустил и журналиста Олега Лурье. Его судимость по тяжкой статье снята была только 2,5 года назад. По закону баллотироваться куда угодно он сможет только через 7,5 лет.

Полонскому тоже отказали, но не из-за судимости. Статья у него была средней тяжести, к тому же миллиардера освободили от наказания по сроку давности, а значит он считается несудимым. Подвели миллиардера подписи в поддержку выдвижения, их оказалось меньше необходимых пятиста, и память - забыл указать зарубежную недвижимость у жены.

Миллиардер уже пообещал, что декларацию исправит, и подписи принесет новые. Так можно. Эксперты, впрочем, сомневаются, что фамилия миллиардера появится в бюллетенях.

«Мы не увидим в бюллетене, - прогнозирует Данилин. - Он просто собирает эпатаж. Решил таким образом привлечь к себе внимание».

«Полонский - человек яркий, он не пропадет с экранов, - добавил Матвейчев. - Вряд ли станет президентом, но видеть мы его будем, пока он жив».

В политическом же будущем Навального сомневаются даже его компаньоны по протесту.

«Навальный вероятно обратится в суд и оспорит законность решения ЦИК, - пишет глава партии «Парнас» Михаил Касьянов. - Уверен, что результат не изменится. «...» Призывы не приходить на избирательные участки — контрпродуктивны».

Навальный и сам знает, что бойкот не работает:

«Главная проблема агитации за бойкот  в том, что в ней нет мобилизующего начала: Останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь. Ну мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся».

Так Навальный считал в 2011 году. Шесть лет прошло, мог и забыть.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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