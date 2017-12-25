Давай поженимся - Романтичный спасатель (25.12.2017)

Добавлено: 25 дек 2017 в 20:13 ,

Давай поженимся. Романтичный спасатель последний выпуск 25 декабря. Жених – Владимир, 60 лет, преподаватель водолазного и горноспасательного дела в кадетском корпусе МЧС, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, бегает на лыжах, любит играть на баяне. Гордится своими наградами за спасательные и поисковые работы. Через семь лет брака узнал о неверности своей супруги. Когда попытался найти свое счастье с другой женщиной – оказалось, что и ей он тоже не нужен. Идеалом женской мудрости и красоты считает троицу ведущих программы «Давай поженимся!» и уверен, что если его спутница жизни будет походить на одну из них, он станет самым счастливым мужчиной.



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