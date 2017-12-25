Джо Байден заявил, что это именно он прогнал Януковича из Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Виктор Янукович покинул Киев именно по его указанию. Об этом Байден написал в своих мемуарах «Обещай мне, папа».

Оказывается, Янукович выехал из страны сразу после звонка Байдена ему в феврале 2014 года, когда в центре Киева были в разгаре столкновения на Майдане.

«Я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать его стрелков и уходить. Опальный президент сбежал с Украины на следующий день благодаря смелости и решительности протестующих,» — написал Байден.

По словам Байдена, в телефонном разговоре с Януковичем он также сказал ему, что тот потерял доверие украинского народа и «история жестоко накажет его, если он продолжит убивать людей».