Эксперты: Пять стран Европы уже поставляют Украине летальное оружие

На данный момент пять восточноевропейских стран поставляют в Украину летальные вооружения.

Павел Барбул, директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» сообщил, что в основном для ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря. Он подчеркнул: «В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы — 100 мм и 152 мм — это то, что с неотложного. Я не буду называть страны, числа или цены, но да — мы это поставляем».

По его словам, на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия. Барбул отметил: «Ситуации поставок летального оружия в воюющую страну, они являются ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже в течение двух лет».

При этом он подтвердил, что в этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США — партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.