Евстратиев день (Ведьмины посиделки) 26 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, приметы и особенности этого дня, традиции, история. Народный праздник Евстратиев день ежегодно отмечается 26 декабря.

В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Евстратия Севастийского и с ним четырех мучеников - Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария.

В простонародье Евстратиев день прозвали Ведьмины посиделки. По той причине, что в старину наши предки верили, будто в этот день собираются ведьмы и прочая нечисть, чтобы все вокруг замести вьюгами, метелями и затмить Солнце.

История гласит, что Евстратий жил во времена правления императора Диоклетиана, это был IV век. В то время христиане подвергались беспощадным гонениям. Однажды в городе Севастии был схвачен и посажен в темницу пресвитер Аравийской церкви Авксентий. Однако никакие мучения и пытки не смогли заставить его отречься от своей веры. Евстратий, будучи военачальником, был восхищен таким мужеством. Следуя примеру Авксентия, он принял решение не скрывать более своей веры. За это он был подвержен страшным пыткам, после чего его заживо сожгли, а Авксентия обезглавили.

Свидетелем казни стал простолюдин Мардарий, который поспешил рассказать всем открыто о своей вере в Христа. За это его немедленно повесили вниз головой, и он принял мученическую смерть. Евгению сначала отрубили руки, потом ноги, вырвали язык и отрубили голову. А воин Орест, также признавшийся в своей христианской вере, был заживо сожжен на железном ложе.



Евстратиев день (Ведьмины посиделки) 26 декабря 2017 года имеет свои приметы, особенности, обряды и традиции.

С давних пор в народе ходит поверье, что в этот день нечистая сила кружит вокруг. Нечисть желает украсть Солнце или затмить его, чтобы оно не светило людям и не грело их. Для нечистых сил солнечный свет является губительным.

Считается, что нечистую силу притягивает брать и ругательные слова. А посему в этот праздник нужно очень тщательно следить за своей речью, ни в коем случае не ругаться, не сквернословить.

Чтобы в этот день метель не замела все вокруг, хозяйки забирают в дом веники, которые обычно оставляют на крыльце для обметания с одежды снега. В старину полагали, что именно этими вениками нечисть заметает все кругом и нагоняет сильную пургу.

Согласно народному поверью, 26 декабря ведьмы могут летать не только на метлах и вениках, но и на любой кухонной утвари. А потому хозяйки всячески пытались от них защититься. Например, считалось, что уроненный ухват не позволит ведьме колдовать, а перевернутая печная заслонка поможет не впустить ее в дом.

В Евстратиев день 26 декабря люди старались никуда не выезжать на лошадях. В народе верили, что это может навлечь беду в дом или смерть кого-т из близких. Если же это было крайне необходимо, то нужно было запрячь белую лошадь.

В народе с давних пор есть поверье, что в Евстратиев день 26 декабря можно помочь тяжело больному избавиться от недуга. Для этого просили звонаря дотронуться до самого большого и самого малого колоколов и произнести в этот момент имя больного человека. Перед этим звонаря нужно было отблагодарить – заплатить ему.

По погоде на Евстратиев день 26 декабря 2017 года можно судить о погоде на январь будущего года. Если в этот день светит Солнце, то январь будет ясным и морозным.