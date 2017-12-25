Геращенко сообщила, что ждет украинских пленных после освобождения

После предстоящего обмена пленными в Донбассе освобожденные украинцы будут проходить медицинскую и психологическую реабилитацию.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила: «Только что президент дал поручение, чтобы все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, прошли медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, где раньше лечили только депутатов и министров. Теперь их двери будут открыты для наших заключенных-героев».

При этом она добавила, что освобожденные пленники как можно быстрее будут доставлены к своим семьям.