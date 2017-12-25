Холодная война покажется детской забавой: Греф предостерег США от масштабных санкций против РФ

Последние новости сегодня – 25 декабря. Глава Сбербанка России Герман Греф выступил с предостережением в адрес США относительно принятия широкомасштабных антироссийских санкций, отметив, что эффект от подобного решения рискует превзойти последствия «холодной войны». Об этом пишут СМИ со ссылкой на Financial Times.

«Потенциально далеко идущие новые санкции Вашингтона могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», - издание цитирует Германа Грефа.

По словам главы Сбербанка, возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в качестве новой меры ограничения со стороны Белого дома является «нерациональным шагом».

В Financial Times указывают на то, что планы относительно отключения России от SWIFT высказывались на Западе с 2014-го года на фоне кризиса на Украине. Греф не исключает, что американские политики могут вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Ранее издание Financial Times проинформировало о том, что британские разведслужбы считают Россию «грозным противником».