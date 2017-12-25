И.о. руководителя Воронежа назначен Вадим Кстенин

Обязанности главы Воронежа вместо Александра Гусева исполняет первый заместитель главы горадминистрации Вадим Кстенин, сообщили Интерфаксу в пресс-службе мэрии.

Временно исполнять обязанности губернатора региона будет прошлый мэр Воронежа Александр Гусев, об этом передала pr-служба Кремля.

1-ый замглавы Воронежа по городскому хозяйству Вадим Кстенин может возглавить город после перехода Александра Гусева на должность врио губернатора.

По некоторым данным, экс-губернатор Алексей Гордеев будет полпредом президента по ЦФО. Таким образом, врио главы города Воронежа становится Вадим Кстенин.

Вадим Кстенин родился в далеком 1975-ом году в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР.

На протяжении 10 лет, с 1998 по 2008 гг., Вадим Кстенин работал в ОАО «Воронежнефтепродукт», после этого перешел на работу в администрацию областного центра, где трудился на разных должностях, в том числе руководителя управления бюджетной политики и организации закупок для муниципальных нужд, директора департамента ЖКХ. С 1998 года по июль 2008 года работал в ОАО «Воронежнефтепродукт». С июля 2008 г руководил управлениями в администрации Воронежа, был замруководителя областной Единой дирекции капитального строительства и газификации, с 2010 по 2015 год руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Сегодня Вадим Кстенин провёл в новейшей должности первое планёрное совещании в городской администрации, на котором поздравил собравшихся с предстоящими новогодними праздниками, пожелал в будущем году успехов и благополучия.