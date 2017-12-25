Католическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, наилучшие пожелания. Католическое Рождество празднуется 25 декабря. Именно этот день является для людей, отмечающих его, одним из важнейших в году.
На католическое Рождество, празднуемое 25 декабря, принято обмениваться подарками, желать друг другу всего самого наилучшего. Если вам есть, кого поздравить с этим днем, воспользуйтесь моментом и порадуйте близкого человека.
Люд католический, всех с Рождеством,
Мы от души поздравляем!
В зимний чудесный денек торжество
Дружно в семье отмечаем,
Счастья, здоровья, успехов во всем,
Мы пожелаем всем близким,
Чтобы любовь наполняла ваш дом
Верой пусть полнятся мысли!
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Со светлым праздником зимы,
Католиков поздравить нужно,
Иисус пришел, друзья мои,
И осветил он наши души!
Пускай любовь наполнит каждый дом,
Пускай царит в нем только радость,
Оберегаемы Христом,
Чтоб были вы, всегда смеялись,
Восславим Сына Божьего сегодня,
И головы преклоним перед ним,
Чтоб в душах не было бы скорбей,
Вовек царил бы только мир!
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Братья по вере, сыны славной церкви,
Свечи зажженные душ не померкли,
Мы же восславим величие Бога,
Год новый в красках стоит у порога.
Я поздравляю всех вас с Рождеством,
Мир католический — это наш дом,
Братья и сестры, мы знаем изустно
Славу и силу, и жизнь Иисуса.
Важно, чтоб дети об этом узнали,
Чтоб Рождество наши внуки справляли,
Смысл Рождества не в подарках совсем,
Хоть наша вера — и дар, между тем.
Господу судьбы спокойно вверяя,
В новый свой год новый путь начинаем,
Веря в любовь и заботу Отца,
Дети играют в снежки у крыльца!