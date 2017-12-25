Католическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, наилучшие пожелания. Католическое Рождество празднуется 25 декабря. Именно этот день является для людей, отмечающих его, одним из важнейших в году.

На католическое Рождество, празднуемое 25 декабря, принято обмениваться подарками, желать друг другу всего самого наилучшего. Если вам есть, кого поздравить с этим днем, воспользуйтесь моментом и порадуйте близкого человека.

Люд католический, всех с Рождеством,

Мы от души поздравляем!

В зимний чудесный денек торжество

Дружно в семье отмечаем,

Счастья, здоровья, успехов во всем,

Мы пожелаем всем близким,

Чтобы любовь наполняла ваш дом

Верой пусть полнятся мысли!

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Со светлым праздником зимы,

Католиков поздравить нужно,

Иисус пришел, друзья мои,

И осветил он наши души!

Пускай любовь наполнит каждый дом,

Пускай царит в нем только радость,

Оберегаемы Христом,

Чтоб были вы, всегда смеялись,

Восславим Сына Божьего сегодня,

И головы преклоним перед ним,

Чтоб в душах не было бы скорбей,

Вовек царил бы только мир!

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Братья по вере, сыны славной церкви,

Свечи зажженные душ не померкли,

Мы же восславим величие Бога,

Год новый в красках стоит у порога.

Я поздравляю всех вас с Рождеством,

Мир католический — это наш дом,

Братья и сестры, мы знаем изустно

Славу и силу, и жизнь Иисуса.

Важно, чтоб дети об этом узнали,

Чтоб Рождество наши внуки справляли,

Смысл Рождества не в подарках совсем,

Хоть наша вера — и дар, между тем.

Господу судьбы спокойно вверяя,

В новый свой год новый путь начинаем,

Веря в любовь и заботу Отца,

Дети играют в снежки у крыльца!