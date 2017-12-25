Крым ждет около 100 тыс туристов на новогодние праздники

«Судя по количеству бронирований на новогодние праздники, Крым на Новый год посетят порядка 80-100 тыс. туристов», — подчеркнул Черняк. Об этом сказал руководитель комитета государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Самые недорогие перелеты на новогодние праздники у нас, наконец-таки, в Крым.

«Мы ждём 80-100 тыс. человек на новогодние праздники», — сообщил он.

Напомним, Краснодарский край и Крым лидируют по популярности среди внутренних новогодних направлений у русских туристов.

По имеющейся информации на данный момент Министерства курортов и туризма Крыма, в прошлые новогодние каникулы республику посетили порядка 87,1 тысячи туристов, а в 2016 г. в этот период Крым принял не менее 43 тысяч отдыхающих. «Билет „Москва — Симферополь“ можно приобрести спокойно за 2,7 тысячи рублей», — подчеркнул чиновник. При всем этом сегодня так же можно купить билеты на самолет «Москва-Симферополь» на 27 декабря.