МЧС: На Новосибирскую область надвигается метель и сильный ветер

Региональное управление МЧС сообщает об ухудшении погоды в Новосибирской области на ближайшие дни.

По сообщению ведомства, погода ухудшится днем в понедельник, 25 декабря. В течение дня ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, а также снегопад и метель. Непогода простоит в регионе до вечера вторника, 26 декабря.

В МЧС отмечают, что на дорогах из-за плохой погоды ухудшится видимость, поэтому нужно быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам также советуют быть аккуратными, не перебегать дорогу в неположенном месте, а перед переходом проезжей части убедиться, что автомобиль затормозил.

Ранее стало известно об ухудшении погоды на Сахалине. МЧС предупредило жителей 11 районов региона о лавинной опасности.