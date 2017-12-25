МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник

Об этом докладывают специалисты МЧС и Гидрометеоцентра.
ГУ МЧС по Петербургу предупредило городских жителей об ухудшении погоды 26 декабря.
По последней имеющейся информации синоптиков, утром 26 декабря на трассах города предполагается гололедица. Днём — мокрый снег с дождем, а во 2-ой половине дня город накроет слабый туман.
Ночью 26 декабря в Северной столице температура воздуха опустится до -4 градусов, днем поднимется от 1 до 3 градусов выше нуля.
Это не просто непогода: в МЧС напоминают, что такие условия угрожают здоровью и безопасности петербуржцев. Во 2-ой половине вторника кое-где может быть слабый туман. Автомобилистов просят соблюдать на трассах нужную дистанцию, а кроме этого не ездить очень быстро.
Мокрый снег ближе к вечеру сменится дождем, на трассах возможна гололедица.