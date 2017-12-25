Мединский исключил Кобзона из состава экспертного совета Минкультуры

Как говорилось ранее, Иосиф Кобзон выразил намерение покинуть экспертный совет и коллегию при Министерстве культуры.

«Идея заключалась в том, чтобы от каждой области было по два-три уважаемых человека», — обозначил замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

«Министр болеет, поэтому поручил мне провести совет», — подчеркнул Аристархов.

Так, из состава совета были исключены депутат Государственной думы и солист Иосиф Кобзон, а еще 1-ый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. Об этом информирует РИА Новости ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Это сделано специально для поднятия объективности присуждения почетных званий».

В новый состав совета были внесены художественный глава Московского губернского театра Сергей Безруков, кинорежиссер Владимир Хотиненко и босс «Мосфильма» Карен Шахназаров.