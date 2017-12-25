Москвичам посоветовали 26 декабря пересесть на общественный транспорт

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил, что 26 декабря ожидается самый загруженный по дорожной обстановке день. Скажутся нестабильные погодные условия, снег и гололедица, высокая загруженность дорог.

Вдобавок будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Варварка и Москворецкая улица. «Завтра с 8:30 до 15:00 мск в связи с проведением Общероссийской новогодней елки будут перекрыты улицы Варварка и Москворецкая, а также Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск», — говорится в сообщении.

На Кремлевскую елку приглашены около пяти тысяч детей из разных федеральных округов России. В Москве запланировано множество детских праздников, их проведение будет считаться приоритетом при обеспечении безопасности движения в городе.

Пресс-служба организации попросила москвичей по возможности пользоваться общественным транспортом. «Для того чтобы заранее спланировать свою поездку, Центр организации дорожного движения правительства Москвы настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом завтра в течение всего дня», — сказано в сообщении пресс-службы.

ЦОДД рекомендовал выезжать из города по вылетным магистралям до 15:00, после окончания вечернего часа пик — после 20:00.