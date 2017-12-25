На Майдане активисты требовали посадить Крысина за нападения на Веремия

В Киеве на Майдане Независимости сегодня состоялась акция, на которой участники требовали посадить Юрия Крысина, обвиняемого по делу об убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана.

Среди присутствующих была замечена вдова Веремия и некоторые народные депутаты, правозащитники и журналисты. Адвокат семьи Веремия Виктория Дайнеко заявила, что подаст апелляцию на решение суда назначить Крысину наказание условно.

Как сообщалось ранее, 22 декабря 2017 года Крысин был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года по статье о «хулиганстве».