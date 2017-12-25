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Навального в Саратове выдвинули в претенденты на президентские выборы


Добавлено: 25 дек 2017 в 19:03, Категория: Политика
Навального в Саратове выдвинули в претенденты на президентские выборы

Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы по выдвижению Алексея Навального на выборы В. В. Путина, докладывают «Ведомости» ссылаясь на сайт ЦИК. 25 декабря, в 15.00 по мск, состоится совещание по допуску политика.

Алексея Навального кандидатом в президенты выдвинула инициативная группа, которая собиралась сегодня на береге № 3 в Серебряном Бору в российской столице.

До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова не один раз заявляла, что Навальный не имеет права участвовать в выборах из-за судимости. Сейчас в ЦИК на протяжении 5-ти дней должны будут принять решение, регистрировать либо нет Навального в качестве кандидата на пост руководителя государства. Первое «чудо» случится, ежели он напишет кассационную жалобу и суд отменит действующие вердикты, а ему отменят все его судимости. Как сообщает РИА Новости, Центризбирком принял документы оппозиционера. Судя по повестке совещания, ЦИК планирует отказать политику. Кроме Навального, в воскресенье в ЦИК документы подали предприниматель Сергей Полонский, репортер Олег Лурье, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин и основатель московского стриптиз-клуба GoldenGirls Лаки Ли. Предприниматель сказал, что якобы обращался к Навальному за юридической помощью и получил отказ. В случае удачного прохождения данного этапа сторонники Навального смогут приступить к сбору 300 000 подписей, необходимых для его выдвижения. Напомним, политику вынесен условный вердикт по делу «Кировлеса», по которому он признан виновным.

Такая формулировка, скорее всего, означает, что комиссия откажет Навальному, по другому вопрос звучал бы как «О регистрации группы избирателей…». Согласно закону, для выдвижения кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать инициативную группу не менее чем из 500 членов.

В нескольких областях страны прошли собрания инициативных групп в поддержку политика на президентские выборы.

Навальный не представляет какую-нибудь политическую партию, он подал документы как самовыдвиженец.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 19:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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