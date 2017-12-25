Навальный не был зарегистрирован как кандидат на президентских выборах

ЦИК РФ в процессе совещания в начале рабочей недели приняла решение отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению. Количество участников группы было наименее 500 человек — это недостаточно для регистрации группы. Осуждённый на лишение свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого правонарушения и имеющий неснятую либо непогашенную судимость не имеет права участвовать в выборах, напомнил он. Об этом сообщила руководитель ЦИК Элла Памфилова.

Причина отказа — неснятая судимость, следует из проекта решения.

Навальный объявил о своем намерении выдвинуться на пост Российского Президента еще к началу зимы 2016-ого.

«Не имеет право быть избранным житель, имеющий на день выдвижения непогашенную либо не снятую судимость за тяжкие правонарушение». Он хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Центризбирком РФ отвергнул заявку Алексея Навального его на регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя государства, передает РИА Новости ссылаясь на члена ЦИК Бориса Эбзеева. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты. Он сказал, что не распускает штабы, а превращает их в «штабы забастовки», активисты будут заниматься наблюдением за явкой избирателей, однако не за голосами. «И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», — объявил Навальный. По закону «О выборах президента», граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие правонарушения, не имеют права участвовать в выборах на протяжении 10-ти лет после снятия либо погашения судимости.

«Преступление, которое было инкриминировано заявителю и доказано вердиктом суда, относится к числу тяжких». Кроме того, добавил Навальный, ЕСПЧ указал, что вынесенные ему вердикты неправосудны. Регистрация кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина была отложена (ему предложили исправить несущественные ошибки в документации). До 7 января у предпринимателя есть шанс на повторную подачу документов.