На выборах президента в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС

Касательно Крыма страны разошлись во мнении, поэтому уполномоченные Бюро не будут наблюдать за президентскими выборами на полуострове.

Бюро по демократичным институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и EC не отправят собственных наблюдателей за президентскими выборами в 2018 в Крым. Об этом информирует газета Известия.

«Большинство из собеседников БДИПЧ ОБСЕ выделили значимость наблюдательской деятельности Бюро на президентских выборах».

Данное решение связано с разногласиями, возникшими в случае с Крымом. «Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в данном регионе», — проинформировал газете секретарь Бюро Томас Ример.

Также отмечается, что конечные списки наблюдателей на русских выборах президента еще не сформированы окончательно. Печатное издание ссылается на источники в организациях.

Всего за президентскими выборами в РФ в предстоящем 2018-ом будут наблюдать не менее 685 уполномоченных остальных стран. «Сейчас ведутся переговоры с принимающей стороной», — сообщил евродепутат Томаш Здэховски. Общее число знатоков может превысить 685 человек. Он также поручил сделать на выборах пул наблюдателей, чтобы не допустить «нарушений и перегибов».