Названы сроки визита Жээнбекова в Казахстан

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 декабря, вылетает с официальным визитом в Казахстан. «Визит киргизского лидера состоится по приглашению руководителя Казахстана», — прибавила Субакожоева.

«В рамках визита планируются встречи в узком кругу, а кроме этого в расширенном формате, в процессе которых, лидеры 2-х стран обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, а еще сотрудничество в рамках ЕАЭС», — передала Айзада Субакожоева Sputnik Кыргызстан.

После переговоров лидеров 2-х стран 30 ноября руководства Киргизии и Казахстана подписали «дорожную карту», урегулировав тем самым ситуацию на границе, где на протяжении практически 2-х месяцев наблюдалось немалое скопление большегрузных машин.

По ее словам, кыргызская сторона позитивно настроена к последующему укреплению отношений на основе принципов равноправия и обоюдного уважения.

Директор отдела внешней политики отметила, что планируется подписание документов о режиме пересечения госграницы и ее демаркации, а еще общее объявление.

Завотделом передала, что по результатам переговоров Жээнбекова и Назарбаева предполагается заключение соглашения по функционированию киргизско-казахстанской границы, в том числе контракта о демаркации общего участка госграницы.

«Граница с Казахстаном составляет 1 тысячу 241 километр».