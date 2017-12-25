Обнародован список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Москве

В больницах Москвы сейчас находятся девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте российской столицы. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.
Сообщается, что четыре человека погибли на месте, двое пострадавших отказались от госпитализации.
Также опубликован список погибших и пострадавших в результате аварии.
Погибшие:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
— неизвестная, 45 лет;
— неизвестный;
— неизвестный, 18 лет.
Пострадавшие:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет
— Дронова Алена Александровна, 27 лет
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет
— Титова Наталья Николаевна, 34 года
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет
Ранее в МВД России назвали версии аварии с автобусом в Москве.
Фото: euroradio.fm