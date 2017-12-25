Обнародован список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Москве

В больницах Москвы сейчас находятся девять человек, пострадавших в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте российской столицы. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что четыре человека погибли на месте, двое пострадавших отказались от госпитализации.

Также опубликован список погибших и пострадавших в результате аварии.

Погибшие:

— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

— неизвестная, 45 лет;

— неизвестный;

— неизвестный, 18 лет.

Пострадавшие:

— Бабич Людмила Викторовна, 54 года

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет

— Дороган Морин Витальевич, 45 лет

— Дронова Алена Александровна, 27 лет

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет

— Титова Наталья Николаевна, 34 года

— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет

Ранее в МВД России назвали версии аварии с автобусом в Москве.

Фото: euroradio.fm