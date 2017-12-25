Опасные инфекции обнаружили у 145 иностранцев в Красноярском крае

Как пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора, за 11 месяцев 2017 года в медицинских заведения Красноярского края прошли освидетельствования 21,75 тыс. иностранных жителей, которые хотели устроиться на работу. Все они получали разрешение на работу в регионе.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю на обсуждениях межведомственной комиссии решался вопрос о лечении иностранных жителей. Эти инфекции представляют опасность для окружающих.

Как передает pr-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, выявлено 145 случаев инфекций, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, сифилис, ВИЧ-инфекция). В ряде случаев было принято решение о лечении гастрабайтеров, также было подготовлено 19 решений о нежелательности пребывания больных иностранцев на территории Российской Федерации.

По результатам рабочих комиссий было создано 19 проектов решений о нежелательности пребывания в РФ таковых иностранных жителей.