Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 25 декабря

1-ый заместитель губернатора — председатель руководства Иркутской области Руслан Болотов подписал распоряжение о введении в регионе особого противопожарного режима в период с 25 декабря по 10 января.

Распоряжение об этом подписали в руководстве региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального руководства Руслан Болотов, передает pr-служба.

Установление противопожарного режима обусловлено прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, для обеспечения безопасности жизни населения региона в период проведения новогодних и рождественских праздников. Обеспечивать безопасность и вести профилактическую работу также будет Пожарно-спасательная служба Иркутской области. — Кроме того, мэры должны будут сделать в городах и селах регулярно действующие оперативные штабы, также будет организована добровольная пожарная охрана.

ГУ МЧС Российской Федерации по Иркутской области посоветовали усилить надзор за соблюдением требований пожарной безопасности во время новогодних массовых мероприятий. Кроме того, будет проверена работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения, территориальные пожарно-спасательные гарнизоны переведут на усиленный вариант несения службы.