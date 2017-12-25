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От ненависти до симпатии: Казахстан и Киргизия на пути примирения


Добавлено: 25 дек 2017 в 20:49, Категория: Политика
От ненависти до симпатии: Казахстан и Киргизия на пути примирения

Все вопросы, которые могли бы препятствовать развитию отношений Казахстана и Киргизии, решены.

Все вопросы отношений Киргизии и Казахстана будут решены, объявил 25 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает 24.kg. Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по результатам переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которые состоялись в Астане.

На сегодняшний день Киргизия и Казахстан закончили демаркацию всей линии госграницы, которая составляет не менее 1,2 тысячи километров, и после подписания документа юридическое оформление государственных рубежей, остававшихся неопределенными с момента развала СССР, на киргизско-казахском участке будет на 100% окончено. Жээнбеков во время встречи с Назарбаевым объявил, что приложит все усилия для укрепления отношений между странами.

Стороны условились сделать комиссию и рабочие группы, которые сведут вместе протокол действий по итогам встречи президентов, а руководителя 2-х соседних стран возьмут под контроль каждый пункт выполнения достигнутых договоренностей. Как подчеркнул Жээнбеков, заключение таковых договоров поспособствует тому, чтобы линия между республиками стала «воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества».

Назарбаев напомнил, что вопрос о демаркации и режиме национальной границы не решался долгие и длительные годы.

«Без доверия не будет порядка на границе, не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня подписать документы, завершающие межгосударственное правовое оформление наших границ», — подчеркнул Назарбаев.

Напомним, с самого начала октября, перед выборами нового киргизского президента, Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент пост руководителя республики, обвинил Назарбаева во вмешательства в предвыборный процесс в Киргизии.

После Астаны президент Киргизии вылетит в столицу.

Бишкек тогда обвинил соседнюю республику во вмешательстве в выборный процесс и посягательстве на суверенитет, в ответ Астана значительно усилила пограничный контроль на границе с Киргизией, что спровоцировало пробки на основных контрольно-пропускных пунктах.

Политическая конфронтация отразилась на экономике Киргизии в связи с введенными Казахстаном ограничениями на поставки товаров.



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Добавлено: 25 дек 2017 в 20:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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