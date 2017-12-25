Отправитель навоза главе Минфина США объяснил смысл сюрприза

Отправителем коробки навоза, которую получил в качестве рождественского подарка глава американского министерства финансов Стивен Мнучин, оказался лос-анджелесский психолог Робби Стронг. В этом он сам признался, заранее выложив в Facebook фотографии, на которых заснял процесс подготовки презента.

«Дело в том, что я живу по законам прозрачности, и я осуществил право, гарантированное мне Первой поправкой», — пояснил Стронг свою выходку в интервью интернет-порталу AL.com. По его словам, Мнучину было отправлено целых две коробки с навозом — в его резиденцию в Беверли-Хиллз и в дом, который находится в районе Лос-Анджелеса под названием Бэл-Эйр.

В СМИ стало известно лишь о второй коробке: именно ее обследовали саперы на предмет обнаружения возможных заложенных внутри взрывных устройств и опасных веществ. После этого, как рассказал сам Стронг, к нему наведались агенты Секретной службы США и задали ряд вопросов, но не задерживали.

Напомним, ранее стало известно, что в дом Мнучина была доставлена коробка навоза с дарственной надписью «От американского народа».