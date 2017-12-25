Папа Римский попросил о «даре мира для всего мира»

Папа Римский Франциск в Рождественский сочельник попросил о «мире для всего мира» и призвал к освобождению всех похищенных людей.

«Мы молим о даре мира для всего мира, особенно для населения, больше всего страдает из-за конфликтов, которые продолжаются». В частности, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица — священники, монашествующие и миряне — были отпущены и смогли вернуться в свои дома.

Как известно, в 12 часов ночи в храмах пройдут праздничные мессы. Заметим: неделю назад, в собственный День рожденья Папа Франциск призывал молиться за шестерых похищенных монахинь, а за месяц до этого — за людей, похищенных в Нигерии. Ее проведет папа Римский Франциск, где обратится с традиционным рождественским посланием.

В полдень 25 декабря римский первосвященник произнесет с балкона основной римской базилики обычное рождественское поздравление Urbi et Orbi (Граду и Миру).