Парасюк надеется возглавить МВД Украины

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк заявил, что после окончания депутатский полномочий хотел бы возглавить МВД Украины.

Так, Парасюк отметил: «Чем займусь, если больше не изберусь в Верховную Раду? Ой, буду жить! Наверное, придется отбиваться от атак Генпрокуратуры, у них появится реальная возможность меня достать. Пока же им это запрещает мой депутатский статус. А вообще я бы хотел попасть в исполнительную власть, возглавить какое-нибудь ведомство. Моя мечта — возглавить какую-нибудь силовую структуру, например, МВД».

По его словам, на посту министра, он бы сразу уволил 90% штатных сотрудников ведомства.

Парасюк уточнил: «Если бы я возглавил МВД — сразу уволил бы 90% штата. Не шучу. У меня уже прописана дорожная карта, есть идеи. Я бы не создавал видимости реформ, как Аваков. Никакие это не реформы, а профанация».