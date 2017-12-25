Песков не комментирует детали подготовки обмена пленными между Киевом и Донбассом

Как передает агентство РИА Новости, секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал достигнутую договоренность между ДНР, ЛНР и Киевом об обмене пленными.

Уполномоченный Кремля обозначил, что cейчас не может ответить на этот вопрос точно. «Это очень чувствительный процесс», — обозначил Песков.

Отмечается, что лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук получил поддержку инициативы во время посещения Новоиерусалимского монастыря. «Процесс настолько чувствительный, что на текущий момент лучше какие-то детали не говорить», — прокомментировал грядущий обмен пленными Песков. «Процесс настолько чувствительный, что о каких-то деталях лучше не говорить», — сообщил Песков, добавив, что рассчитывает, что договоренности удастся воплотить.

По его словам, «это очень чувствительный процесс». Об этом объявил официальный уполномоченный Президента России Дмитрий Песков. Как до этого докладывала редакция Царьграда, обмен пленными по договоренности республик Донбасса и украинской столицы, пройдет 27 декабря.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим вердиктом к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко.