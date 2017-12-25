Песков не комментирует детали подготовки обмена пленными между Киевом и Донбассом

Показать меню
Актуально
Американское оружие необходимо для достижения мира на Украине, — сенатор Маккейн - 21:03 Американское оружие необходимо для достижения мира на Украине, — сенатор Маккейн НТВ запустит зимой телеканал «Хит» - 21:08 НТВ запустит зимой телеканал «Хит» Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа - 21:08 Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа «Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом» - 21:10 «Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом» «Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога - 21:14 «Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога В параде Дедов Морозов примут участие четвероногие друзья — Курск - 21:15 В параде Дедов Морозов примут участие четвероногие друзья — Курск Столичные службы перешли на усиленную работу перед праздниками - 21:15 Столичные службы перешли на усиленную работу перед праздниками Медведев назвал нелегким грядущий 2018 год - 21:15 Медведев назвал нелегким грядущий 2018 год И.о. министра транспорта Нижегородской области назначен Вадим Власов - 21:15 И.о. министра транспорта Нижегородской области назначен Вадим Власов Путин на съезде «Единой России» призвал ставить новые солидные задачи - 21:15 Путин на съезде «Единой России» призвал ставить новые солидные задачи Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве - 21:21 Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве Тренер: "Салават Юлаев" не сдался после трех пропущенных шайб - 21:28 Тренер: Сотскова после серебра ЧР заявила, что скоро всем придется с ней считаться - 21:28 Сотскова после серебра ЧР заявила, что скоро всем придется с ней считаться Тихонов считает Гусева лидером СКА и российского хоккея - 21:28 Тихонов считает Гусева лидером СКА и российского хоккея Никулин уважает решение Горовикова завершить хоккейную карьеру - 21:28 Никулин уважает решение Горовикова завершить хоккейную карьеру Новотны: "Лада" уступила в матче КХЛ, так как не реализовала свои моменты - 21:28 Новотны: Тренер ХК "Витязь": победа над ЦСКА добавит уверенности команде - 21:28 Тренер ХК
» » Песков не комментирует детали подготовки обмена пленными между Киевом и Донбассом

Песков не комментирует детали подготовки обмена пленными между Киевом и Донбассом


Добавлено: 25 дек 2017 в 19:35, Категория: Политика
Песков не комментирует детали подготовки обмена пленными между Киевом и Донбассом

Как передает агентство РИА Новости, секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал достигнутую договоренность между ДНР, ЛНР и Киевом об обмене пленными.

Уполномоченный Кремля обозначил, что cейчас не может ответить на этот вопрос точно. «Это очень чувствительный процесс», — обозначил Песков.

Отмечается, что лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук получил поддержку инициативы во время посещения Новоиерусалимского монастыря. «Процесс настолько чувствительный, что на текущий момент лучше какие-то детали не говорить», — прокомментировал грядущий обмен пленными Песков. «Процесс настолько чувствительный, что о каких-то деталях лучше не говорить», — сообщил Песков, добавив, что рассчитывает, что договоренности удастся воплотить.

По его словам, «это очень чувствительный процесс». Об этом объявил официальный уполномоченный Президента России Дмитрий Песков. Как до этого докладывала редакция Царьграда, обмен пленными по договоренности республик Донбасса и украинской столицы, пройдет 27 декабря.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим вердиктом к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко.



Материалы по теме:

В Кремле надеются на реализацию обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР
Москва не принимала решений об отправке оружия в Донбасс — Песков
Песков назвал проблематичным процесс обмена пленными между государством Украина, ДНР и ЛНР
Песков прокомментировал ситуацию по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Добавлено: 25 дек 2017 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (24.12.2017)

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (24.12.2017)

В зону АТО привезли Вифлеемский огонь для бойцов ВСУ

В зону АТО привезли Вифлеемский огонь для бойцов ВСУ

Порошенко: Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore

Порошенко: Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore

Сегодня в 51 объединенной громаде состоятся выборы

Сегодня в 51 объединенной громаде состоятся выборы

Загрузка...



Лента новостей
Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в 20 муниципалитетах области - 20:49 Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в 20 муниципалитетах областиИ.о. руководителя Воронежа назначен Вадим Кстенин - 20:49 И.о. руководителя Воронежа назначен Вадим КстенинЦИК дал зеленый свет Явлинскому и Титову на выборах президента - 20:49 ЦИК дал зеленый свет Явлинскому и Титову на выборах президентаВ Волгограде на маршруты вышли новогодние трамваи - 20:49 В Волгограде на маршруты вышли новогодние трамваиМинистр обороны принял участие в пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве - 20:49 Министр обороны принял участие в пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве«Скоты, моральные уроды»: Гиркин охарактеризовал жителей Донецка - 20:47 «Скоты, моральные уроды»: Гиркин охарактеризовал жителей ДонецкаЖители ОРДО возмущены отсутствием зарплат на «отжатых» предприятиях - 20:43 Жители ОРДО возмущены отсутствием зарплат на «отжатых» предприятияхГазированные напитки убивают людей, – ученые - 20:42 Газированные напитки убивают людей, – ученыеРодственники опознали третью жертву наезда автобуса на пешеходов в Москве - 20:35 Родственники опознали третью жертву наезда автобуса на пешеходов в МосквеЗайцев назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном ЧМ-2018 - 20:35 Зайцев назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном ЧМ-2018МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник - 20:35 МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторникМутко приостановил деятельность на посту главы РФС, сообщил источник - 20:35 Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС, сообщил источникОбратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря - 20:35 Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабряАнохин, Симонян и Прядкин отказались от должности и.о. президента РФС - 20:35 Анохин, Симонян и Прядкин отказались от должности и.о. президента РФС
Последние новости
Маникюр на Новый 2018 год Собаки: лучшие идеи праздничного маникюра для новогодней ночи - 21:01 Маникюр на Новый 2018 год Собаки: лучшие идеи праздничного маникюра для новогодней ночи Какой будет погода на Новый год 2018 в Москве – синоптики предупредили об аномалиях - 21:00 Какой будет погода на Новый год 2018 в Москве – синоптики предупредили об аномалиях Мутко на полгода прервал работу на посту главы РФС - 20:58 Мутко на полгода прервал работу на посту главы РФС Уволенному из-за «Вим-Авиа» замглавы Минтранса подобрали замену - 20:58 Уволенному из-за «Вим-Авиа» замглавы Минтранса подобрали замену Путин поручил улучшить закон об НКО-иноагентах - 20:57 Путин поручил улучшить закон об НКО-иноагентах Мутко: считаем, спортсмены РФ не нарушали антидопинговых правил на ОИ-2014 - 20:56 Мутко: считаем, спортсмены РФ не нарушали антидопинговых правил на ОИ-2014 Мутко сообщил, когда подаст иск в CAS на решение МОК отстранить его от ОИ - 20:56 Мутко сообщил, когда подаст иск в CAS на решение МОК отстранить его от ОИ Мутко заявил, что приостановил работу в РФС на период судебных разбирательств - 20:56 Мутко заявил, что приостановил работу в РФС на период судебных разбирательств Мутко продолжит курировать подготовку к ЧМ-2018 - 20:56 Мутко продолжит курировать подготовку к ЧМ-2018 С 2020 года лимит в РФПЛ будет убран, планируется 7-8 легионеров в заявке - 20:56 С 2020 года лимит в РФПЛ будет убран, планируется 7-8 легионеров в заявке Мутко: российские телеканалы заплатили за показ матчей ЧМ более $30 млн - 20:56 Мутко: российские телеканалы заплатили за показ матчей ЧМ более $30 млн Активистка Femen схватила статую Иисуса в центре Ватикана - 20:52 Активистка Femen схватила статую Иисуса в центре Ватикана От ненависти до симпатии: Казахстан и Киргизия на пути примирения - 20:49 От ненависти до симпатии: Казахстан и Киргизия на пути примирения
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"