Погоня в Николаеве: Водитель Mazda погиб, пытаясь уйти от полиции

В Николаеве произошло смертельное ДТП.

В результате инцидента погиб водитель автомобиля Mazda. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области. Правоохранители сообщили, что водитель нарушил правила движения и проехал на красный сигнал светофора. Полицейские попросили его остановиться, однако водитель, пытаясь оторваться от преследования, набрал скорость. После не справился с управлением автомобилем.

Машина снесла металлическое ограждения и перевернулась на бок. Водитель вылетел из автомобиля и от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Фото: