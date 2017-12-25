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Порошенко: С годом Желтой Сааки!


Добавлено: 25 дек 2017 в 08:22, Категория: Политика
Порошенко: С годом Желтой Сааки!

Порошенко в последний раз откашлялся, вопросительно посмотрел на режиссера и, получив условный сигнал, начал:

- До наступления заветного часа остается совсем немного времени, всего несколько дней, и в преддверие этой замечательной даты я хочу объявить вам о своем решении уйти в отставку.

Признаюсь вам, для меня это было непростое решение, но, вместе с тем выверенное, взвешенное и ответственное. В наступающем Году Желтой Сааки... простите, Собаки нас с вами, безусловно, ждут новые свершения. И, конечно, мы видим их уже сейчас.

Благосостояние народа неуклонно повышается, наши канадские друзья недавно порадовали нас решением о предоставлении нашей стране военной помощи на сумму 65 миллионов канадских долларов и, наконец, самое главное, достигнута главная цель революции Достоинства - граница с Евросоюзом для нас перестала существовать! И вот, волею судеб, через эту самую границу к нам прибыл человек, способный разрешить все наши проблемы. В любой революции всё заканчивается именно этим - Великим Человеком, спешащим на помощь своему народу. И таким лидером для нас всех в прошедшем году стал Михаил Саакашвили. Не скрою, лично я не сразу осознал масштаб личности этого человека. За прошедшие два месяца он продемонстрировал незаурядную волю и стремление к победе. Что еще раз доказывает, что, как поется в известной старинной украинской песне «есть у революции начало, но нет у революции конца». Но конец, на самом деле есть! Это завершение всех невзгод, которые неизбежно несет с собой эпоха перемен.

Украинцы! Вы хотели стабильности и вы ее получите! Вы заслужили ее! Михаил Саакашвили, человек, которому нет преград, который, как все мы убедились, способен штурмовать новые, до сих пор недостижимые для многих высоты, теперь готов взять на себя ответственность за судьбу нашей Отчизны. И я, ваш президент, Петро Порошенко, готов передать ему в руки наш гордый Прапор, Прапор Незалежности и Свободы. У этого человека, я уверен, достаточно харизмы, усердия и добросовестности, чтобы привести нашу страну к процветанию! Сроки досрочных президентских выборов будут объявлены в ближайшее время, согласно Конституции.

Слава Украине!

Порошенко сделал паузу. Затем взглянул на режиссера программы.

- Запись окончена! - тут же отреагировал тот.

Президент Украины устало откинулся в кресле. Позволил ассистенту снять с себя микрофон. А затем неожиданно резко поднялся и направился к выходу из студии.

В коридоре Порошенко остановился у окна: что-то привлекло его внимание. Он остановился, раздумывая. Потом с рассеянным видом протянул руку к раме и, освободив щеколду, открыл окно вдыхая всей грудью свежий воздух. И вдруг, неожиданно для журналистов, ожидающих поодаль в ожидании интервью, и охраны, беспечно державшейся на дистанции, Порошенко стремительно сиганул на подоконник и исчез в оконном проеме. Все ахнули. Секьюрити рванули к окну, и через пару секунд с ужасом обнаружили, что их подопечный, проворно перебирая конечностями, карабкается вверх по пожарной лестнице наверх, по направлению к крыше.

"Совсем как в любимом фильме", - Порошенко, улыбаясь про себя, вспомнил "Тот самый Мюнхгаузен".

Не обращая внимания на крики зевак внизу и отчаянные вопли охранников он с упоением лез все выше вверх, к своей пока еще туманной, но такой желанной мечте...



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Добавлено: 25 дек 2017 в 08:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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