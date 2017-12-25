Президент Перу помиловал экс-главу государства

Президент Перу Педро Кучински подписал помилование для экс-главы страны Альберто Фухимори, который был приговорен к 25-летнему заключению за злоупотреблению властью и нарушения прав человека. Он получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

В администрации президента выделили, что Альберто Фухимори помиловали по гуманитарным основаниям. Такое решение было принято на экстренном совещании руководства. С минувшей субботы прежний президент находится в палате интенсивной терапии одного из госпиталей, куда он был доставлен после резкого падения давления.

По предварительным имеющимся сведениям агентства, прежний президент Перу отбывал 25-летний срок в тюрьме за нарушения прав человека, коррупцию и санкционирование деятельности эскадронов смерти. За этот период времени ему удалось фактически на все 100% убить левую маоистскую группировку «Сендеро Луминосо» («Светлый путь»), многие годы державшую страну в страхе.

Фухимори страдает от онкологического заболевания.

Экс-президент обвиняется в том, что за года нахождения у власти, он присвоил по меньшей мере 200 млн долларов. До этого ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с состоянием здоровья Фухимори.