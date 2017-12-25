Путин пересаживается на вертолет, чтобы попасть в Балашиху

Показать меню
Актуально
Британская принцесса извинилась за брошь с черной негритянкой - 08:57 Британская принцесса извинилась за брошь с черной негритянкой Новый флагман Sony засветился в Сети (ФОТО) - 09:00 Новый флагман Sony засветился в Сети (ФОТО) Сын Синди Кроуфорд встречается с инстаграм моделью - 09:01 Сын Синди Кроуфорд встречается с инстаграм моделью Лив Шрайбер встречается с моделью моложе его вдвое - 09:01 Лив Шрайбер встречается с моделью моложе его вдвое Российские моряки открыли 11 островов и 6 проливов, — глава ВМФ РФ - 09:08 Российские моряки открыли 11 островов и 6 проливов, — глава ВМФ РФ «Большое дело» ВСУ для ополчения; странный удар силовиков под Донецком – - 09:11 «Большое дело» ВСУ для ополчения; странный удар силовиков под Донецком – хроника ДНР и ЛНР Трехлетняя эпопея Украины и России, инициированная Киевом, закончилась позором - 09:12 Трехлетняя эпопея Украины и России, инициированная Киевом, закончилась позором Незалежной Британская принцесса извинилась после обвинений в расизме - 09:21 Британская принцесса извинилась после обвинений в расизме Скандал в Британии: принцесса вышла в свет в расистской броши (ФОТО) - 09:22 Скандал в Британии: принцесса вышла в свет в расистской броши (ФОТО) Миллиардера Джеймс Пэкера нашел замену Мэрайе Кери - 09:28 Миллиардера Джеймс Пэкера нашел замену Мэрайе Кери Лукашенко делает условия для применения криптовалют - 09:31 Лукашенко делает условия для применения криптовалют Фейсбук несомненно поможет проверить реакцию пользователя на «русскую рекламу» - 09:31 Фейсбук несомненно поможет проверить реакцию пользователя на «русскую рекламу» Премьер поведал, на сколько вырастет средняя заработная плата и пенсии в - 09:31 Премьер поведал, на сколько вырастет средняя заработная плата и пенсии в последующем 2018 г Маккейн назвал решение Трампа о поставке смертельного оружия Украине - 09:31 Маккейн назвал решение Трампа о поставке смертельного оружия Украине «просроченным» Ясновидящая Марианна Абравитова дала «черный» расклад по Украине на 2018 год - 09:35 Ясновидящая Марианна Абравитова дала «черный» расклад по Украине на 2018 год ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско - 09:42 ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско СМИ: "Манчестер Сити" летом может усилиться Бускетсом, Санчесом, Ван Дейком - 09:43 СМИ:
» » Путин пересаживается на вертолет, чтобы попасть в Балашиху

Путин пересаживается на вертолет, чтобы попасть в Балашиху


Добавлено: 25 дек 2017 в 05:26, Категория: Политика
Путин пересаживается на вертолет, чтобы попасть в Балашиху

Об этом сказал секретарь Кремля глава пресс-службы России, сообщает корреспондент РБК.

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит подмосковную Балашиху, куда прилетит на вертолете.

Ранее говорилось, что столичные власти готовы посодействовать сотрудникам из Московской области в рекультивации мусорных полигонов Подмосковья из-за которых в Белокаменной временами начинает распространяться очень неприятный запах.

«Нам превосходно известно, что действительно ведутся работы на данной свалке, естественно, они растянуты во времени, это очень сложная работа». Естественно, они растянуты по времени, это сложная работа.

«Президент не планирует туда заезжать», — сообщил он.

Полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе появился в 1964-ом.

По утверждению представителя Кремля, в Академию РВСН президент отправится на вертолете, чтобы не усложнять еще больше и без этого серьезную «предновогоднюю дорожную загруженность». Летом во время прямой линии с президентом граждане Балашихи пожаловались Путину на экологическую обстановку около полигона.

Напомним, в конец июня Владимир Путин распорядился закрыть свалку в Балашихе на протяжении месяца.



Материалы по теме:

Мусорную свалку «Кучино» в Балашихе «подухарили» перед приездом Путина
Власти Подмосковья пообещали до конца января устранить зловоние от полигона "Кучино"
Москва готова помогать в ликвидации свалок в Подмоcковье — Собянин
Московские власти и области договорились о рекультивации мусорных полигонов Подмосковья
Добавлено: 25 дек 2017 в 05:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Брагин: хоккеисты молодежной сборной России тяжело входили в игру со словаками

Брагин: хоккеисты молодежной сборной России тяжело входили в игру со словаками

Как правильно встречать Новый 2018 год Собаки, чтобы добиться успехов и привлечь удачу

Как правильно встречать Новый 2018 год Собаки, чтобы добиться успехов и привлечь удачу

Нелли Ермолаева готовится к встрече с будущим ребенком

Нелли Ермолаева готовится к встрече с будущим ребенком

Эй, начальник: В Дании наркодилер спутал автомобиль полиции с такси

Эй, начальник: В Дании наркодилер спутал автомобиль полиции с такси

Загрузка...



Лента новостей
Пьяный водитель протаранил автомобиль в Новосибирске - 08:17 Пьяный водитель протаранил автомобиль в НовосибирскеПри взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человек - 08:15 При взрыве в центре Кабула погибли не менее трех человекУченые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет Урана - 08:08 Ученые утверждают: Солнце меняет яркость и цвет УранаВоинствующий западный либерализм не способен к диалогу - 08:07 Воинствующий западный либерализм не способен к диалогуСМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близким - 08:03 СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близкимДва человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на Украине - 07:57 Два человека погибли от взрыва гранаты в общежитии на УкраинеЗащитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО) - 07:49 Защитники Донбасса получили новогодние подарки от жителей ЛНР и России (ФОТО)Новый бюджетный смартфон Samsung засветился в Сети - 07:46 Новый бюджетный смартфон Samsung засветился в СетиМощный взрыв прогремел в Кабуле - 07:44 Мощный взрыв прогремел в КабулеКатолическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, - 07:36 Католическое Рождество 25 декабря 2017: оригинальные поздравления, яркие анимации, стихотворения, наилучшие пожеланияБК "Астана" объявил о расторжении контракта с защитником Вильхальмссоном - 07:35 БК Банк в США заморозил 22,6 млрд. долларов Нацфонда Казахстана - 07:28 Банк в США заморозил 22,6 млрд. долларов Нацфонда КазахстанаВ Ташкенте в первый раз после 14 летнего перерыва выбирают депутатов районных советов - 07:28 В Ташкенте в первый раз после 14 летнего перерыва выбирают депутатов районных советовНа выборах президента в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС - 07:28 На выборах президента в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС
Последние новости
СМИ: При подрыве горной породы в Татарстане пострадали два человека - 08:56 СМИ: При подрыве горной породы в Татарстане пострадали два человека В Горловке начал работу пункт ожидания открытия КПВВ - 08:56 В Горловке начал работу пункт ожидания открытия КПВВ Мемория. Петр Ширшов - 08:50 Мемория. Петр Ширшов Apple запатентовала умную ткань для электронных устройств - 08:49 Apple запатентовала умную ткань для электронных устройств Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств - 08:42 Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств Названы сроки визита Жээнбекова в Казахстан - 08:42 Названы сроки визита Жээнбекова в Казахстан Опасные инфекции обнаружили у 145 иностранцев в Красноярском крае - 08:42 Опасные инфекции обнаружили у 145 иностранцев в Красноярском крае Саудовская Аравия не пустила шахматистов из Катара на ЧМ по рапиду и блицу - 08:35 Саудовская Аравия не пустила шахматистов из Катара на ЧМ по рапиду и блицу Американке пришел счет за электричество на 284 миллиарда долларов (ФОТО) - 08:35 Американке пришел счет за электричество на 284 миллиарда долларов (ФОТО) Минимальная цена на вино составит 180-190 рублей - 08:35 Минимальная цена на вино составит 180-190 рублей Татьяна Африкантова прилетела в Москву из Туапсе ради «Дом 2» - 08:28 Татьяна Африкантова прилетела в Москву из Туапсе ради «Дом 2» Два землетрясения зафиксировано на Алтае - 08:28 Два землетрясения зафиксировано на Алтае Порошенко: С годом Желтой Сааки! - 08:22 Порошенко: С годом Желтой Сааки!
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"