Путин пересаживается на вертолет, чтобы попасть в Балашиху

Об этом сказал секретарь Кремля глава пресс-службы России, сообщает корреспондент РБК.

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит подмосковную Балашиху, куда прилетит на вертолете.

Ранее говорилось, что столичные власти готовы посодействовать сотрудникам из Московской области в рекультивации мусорных полигонов Подмосковья из-за которых в Белокаменной временами начинает распространяться очень неприятный запах.

«Нам превосходно известно, что действительно ведутся работы на данной свалке, естественно, они растянуты во времени, это очень сложная работа». Естественно, они растянуты по времени, это сложная работа.

«Президент не планирует туда заезжать», — сообщил он.

Полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе появился в 1964-ом.

По утверждению представителя Кремля, в Академию РВСН президент отправится на вертолете, чтобы не усложнять еще больше и без этого серьезную «предновогоднюю дорожную загруженность». Летом во время прямой линии с президентом граждане Балашихи пожаловались Путину на экологическую обстановку около полигона.

Напомним, в конец июня Владимир Путин распорядился закрыть свалку в Балашихе на протяжении месяца.