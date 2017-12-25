Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу

Показать меню
Актуально
Ситуация в АТО: враг продолжает нагнетать ситуацию на Донбассе - 20:35 Ситуация в АТО: враг продолжает нагнетать ситуацию на Донбассе В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой (ФОТО) - 20:42 В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой (ФОТО) На съезде КПРФ выдвинули Павла Грудинина кандидатом на выборы президента России - 20:49 На съезде КПРФ выдвинули Павла Грудинина кандидатом на выборы президента России Мастрюков: ХК "Динамо" (Минск) логично ушел в оборону в концовке матча - 20:49 Мастрюков: ХК Загитова впервые в карьере стала чемпионкой России - 20:49 Загитова впервые в карьере стала чемпионкой России Тренер ЦСКА: матч с "Витязем" станет хорошим уроком - 20:49 Тренер ЦСКА: матч с Тренер: в игре "Динамо" что-то сломалось после первого гола СКА - 20:49 Тренер: в игре Воскресенский "Химик" обыграл китайский "Ценг Тоу" в матче ВХЛ - 20:49 Воскресенский Воронкова: полуфинал КР с "Протоном" был для ЖВК "Динамо" (Казань) проходным - 20:49 Воронкова: полуфинал КР с Кандидат в президенты от КПРФ Грудинин консолидирует национал-патриотов? - 20:56 Кандидат в президенты от КПРФ Грудинин консолидирует национал-патриотов? Валентин Катасонов: «Криптовалюты и системы Big Data – инструмент построения - 20:56 Валентин Катасонов: «Криптовалюты и системы Big Data – инструмент построения глобального электронного концлагеря» В Центральном музее вооруженных Сил прошло собрание ветеранов Главного - 21:00 В Центральном музее вооруженных Сил прошло собрание ветеранов Главного политического управления СА и ВМФ Американское оружие необходимо для достижения мира на Украине, — сенатор Маккейн - 21:03 Американское оружие необходимо для достижения мира на Украине, — сенатор Маккейн НТВ запустит зимой телеканал «Хит» - 21:08 НТВ запустит зимой телеканал «Хит» Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа - 21:08 Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа «Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом» - 21:10 «Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом» «Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога - 21:14 «Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога
» » Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу

Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу


Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Категория: Россия
Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу

Президент РФ поприветствовал парламентариев на традиционной итоговой встрече. Совещание проходит ежегодно в конце декабря.

Владимир Путин поблагодарил Федеральное Собрание за масштабную проделанную работу по законодательному обеспечению государства и за оперативную реакцию на инициативы главы государства в сфере демографической политики. Он также признался, что рад всех видеть и готов подвести итоги года. 

Глава РФ отметил, что обе палаты продуктивно поработали в уходящем году: были приняты важные решения в различных сферах, проведена большая работа над трехлетним бюджетом, а также расширена работа в области демографии, решен вопрос с материнским капиталом и льготной ипотекой. Путин подчеркнул, что все задачи были выполнены в срок и грамотно доработаны. 



Материалы по теме:

Путин предложил тост за Россию
Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу
Путин призвал парламентариев аккуратнее относиться ко внесению поправок в законы
Путин: работа ОНФ позволила сэкономить 227 миллиардов рублей
Добавлено: 25 дек 2017 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Чудо техники с Сергеем Малоземовым - Тайны высокотехнологичного Сингапура (24.12.2017)

Чудо техники с Сергеем Малоземовым - Тайны высокотехнологичного Сингапура (24.12.2017)

Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутники

Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутники

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Холодная война покажется детской забавой — Греф о возможности масштабных санкций

Штаб АТО: Снайперы боевиков нарушают перемирие

Штаб АТО: Снайперы боевиков нарушают перемирие

Загрузка...



Лента новостей
«Яндекс.Такси» допускает рост стоимости поездок перед Новым годом из-за высочайшего спроса - 20:28 «Яндекс.Такси» допускает рост стоимости поездок перед Новым годом из-за высочайшего спросаМединский исключил Кобзона из состава экспертного совета Минкультуры - 20:28 Мединский исключил Кобзона из состава экспертного совета МинкультурыКрым ждет около 100 тыс туристов на новогодние праздники - 20:28 Крым ждет около 100 тыс туристов на новогодние праздникиМЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник - 20:28 МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторникСтивен Мнучин получил необычный подарок на Рождество - 20:21 Стивен Мнучин получил необычный подарок на РождествоПранкеры запугали НАТО 25-м кадром - 20:14 Пранкеры запугали НАТО 25-м кадромЕвстратиев день (Ведьмины посиделки) 26 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, - 20:14 Евстратиев день (Ведьмины посиделки) 26 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, приметы и особенности этого дня, традиции, историяШойгу призвал помочь родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154 - 20:07 Шойгу призвал помочь родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президенты - 20:07 ЦИК отказался нравиться уголовникам и не пустил их в президентыВласти ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в Донбассе - 20:07 Власти ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в ДонбассеУкраина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплаты - 20:07 Украина должна «Газпрому» почти два миллиона долларов за просрочку выплатыРоссия открыта к сотрудничеству со всеми странами — Путин - 20:07 Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами — ПутинПутин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работу - 20:07 Путин поблагодарил Федеральное Собрание за продуктивную работуВ сети обсуждают трогательное рождественское обращение королевы Елизаветы II и портрет Меган Маркл - 20:04 В сети обсуждают трогательное рождественское обращение королевы Елизаветы II и портрет Меган Маркл в ее кабинете
Последние новости
Родственники опознали третью жертву наезда автобуса на пешеходов в Москве - 20:35 Родственники опознали третью жертву наезда автобуса на пешеходов в Москве Зайцев назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном ЧМ-2018 - 20:35 Зайцев назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном ЧМ-2018 МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник - 20:35 МЧС предупреждает петербуржцев о тумане, снеге и дожде во вторник Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС, сообщил источник - 20:35 Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС, сообщил источник Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря - 20:35 Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 25 декабря Анохин, Симонян и Прядкин отказались от должности и.о. президента РФС - 20:35 Анохин, Симонян и Прядкин отказались от должности и.о. президента РФС Путин предложил подумать об утилизационном сборе - 20:35 Путин предложил подумать об утилизационном сборе Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Австрии 30 мая - 20:35 Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Австрии 30 мая Анохин: РФС за два года справился с долгами - 20:35 Анохин: РФС за два года справился с долгами Посещаемость матчей РФПЛ выросла на 15%, но за счет 2-3 клубов, заявил Мутко - 20:35 Посещаемость матчей РФПЛ выросла на 15%, но за счет 2-3 клубов, заявил Мутко Попытки изолировать Россию окончились полным провалом, — Матвиенко - 20:29 Попытки изолировать Россию окончились полным провалом, — Матвиенко Мутко покинул пост главы РФС - 20:29 Мутко покинул пост главы РФС Водитель автобуса-убийцы ехал на чужой машине и в свой выходной — подробности (ФОТО, ВИДЕО) - 20:29 Водитель автобуса-убийцы ехал на чужой машине и в свой выходной — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"