Путин сменил руководителя Воронежской области

Указом В. Путина временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области стал мэр Александр Гусев. Утром 25 декабря о его вероятном назначении на пост и.о. губернатора сказал канал «Дождь» ссылаясь на неназванные источники в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Напомним, Алексей Гордеев занимал пост губернатора Воронежской области с 2009 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Гусевым. Прошлый полпред Александр Беглов перешел на похожий пост в Северо-Западном федеральном округе.

Понятно, что Гордеев принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Они перешли на новые должности с сегодняшнего дня.

2002-2004 гг. — получил 2-ое высшее образование в Академии народного хозяйства при руководстве РФ.

По мнению 25,2 процента граждан Воронежа человеком года можно назвать Алексея Гордеев.

Гордеев сменил на этом посту Александра Беглова, который перемещён на подобную должность в СЗФО. Набрав 43,62% голосов при явке в 23,84%, он возглавил Воронеж в середине сентября 2013 г. Подобная ситуация наблюдалась и в середине зимы этого 2017-ого: тогда со собственных постов также ушли несколько губернаторов. До этого он пару лет занимал должности в руководстве Воронежской области.