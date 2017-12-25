ПВО США и Канады обнаружили Санта-Клауса над Чукоткой

При всем этом необходимо подчеркнуть, что за первые 4 часа он успел порадовать подарками не менее одного млрд. детей и взрослых.

В воскресенье Санта-Клаус вылетел из собственной резиденции на Северном Полюсе около 13:00 по столице на санях, запряжённых девятью оленями. В 2015 году в Камчатском крае он посетил город Петропавловск-Камчатский, а на Чукотке — поселок Новое Чаплино, потом отправился в Магадан и в иные города Российской Федерации.

Согласно онлайн-трансляции Объединённого командования ПВО США и Канады, Санта-Клаус также успел пролететь над столицей нашей страны и Петербургом.

Морской полковник Боб Броди из 601-го авиационного оперативного центра сообщил, что истребители будут летать вдоль крыла Санта-Клауса в недалёком эскорте.

Он уже успел посетить новейшую Зеландию, Австралию, Японию, Китай, Южную Корею, Индонезию, а еще РФ.

Своего Санта-Клауса запустил и сервис Flightradar.

Санта-Клаус в воскресенье, 24 декабря, отправился в рождественское турне.

С того времени в канун Рождества колорадская база ВВС ведет онлайн-трансляцию перемещения волшебника по миру, передавая знак с красного носа Рудольфа. Но в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки довелось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD) Гарри Шупу, напоминает The Daily Mail. В летящую упряжку волшебника запряжены девять оленей.

Проект «NORAD следит за Сантой» запустили в 1955 г., когда работники одного из универмагов разместили рекламу с предложением позвонить этому волшебнику.

За передвижениями Санты смотрят американские и канадские военные через спутники, радары, самолеты-истребители и особые «Санта-камеры».