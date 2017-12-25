Пьяная сотрудница одесской мэрии оскорбляла и бросалась на полицейских

Об этом передала Думская.

В патрульной милиции добавили, что авто в следствии этого доставили на штрафплощадку. Женщина, в присутствии служащих милиции, вначале нецензурно обругала корреспондента, а потом ударила его кулаком. «При всем этом на переднем пассажирском сидении был несовершеннолетний ребенок», — сказал 048 свидетель происшествия Юрий Головчук.

Скандальной владелицей авто оказалась чиновница Одесского городского совета Диана Тирновенко.

В патрульной милиции проинформировали, что автомобиль чиновницы в конечном итоге поставили на штрафплощадку. Она стала посылать «на х.» сотрудницу милиции и всё время кому-то звонила. Ею оказалась заместитель начальника департамента представления административных услуг Одесского горсовета Диана Т. Когда ее остановили полицейские — женщина вела себя агресивно, оскорбляла патрульных и пробовала ударить репортера, снимавшего все на камеру.

Патрульные остановили авто Тирновенко вечером 23 декабря.

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