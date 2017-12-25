Разведка Британии: Россия ответственна за крушение Боинга МН-17

В британской разведке заявили, что российские военные доставили на оккупированную территорию Донбасса летом 2014 зенитно-ракетную установку, из которой был сбит малазийский Боинг рейса МН-17.

В докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности сказано: «Россия ведет информационную войну в массовом масштабе… Первым примером была интенсивная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание полета (Малазийские авиалинии) MH-17 (и это абсолютная ложь: мы знаем, что российские военные поставляли и впоследствии возобновили ракетно пусковой завод)».

При этом в Европе также встречаются серьезные российские дезинформационные кампании.