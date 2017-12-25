Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами — Путин

Президент России Владимир Путин заявил об открытой позиции страны. РФ готова к расширению внешнеполитических связей.

По словам главы государства, российские власти никого не ограничивает в контактах — Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, несмотря на внешние ограничения. Об этом он сообщил на встрече с парламентариями по итогам года. Совещание проходит в понедельник.

Россия не собирается никого ограничивать со своей стороны. Это важно, несмотря на санкции, поддерживать связи, — добавил он.

Традиционно в конце уходящего года президент встречается с главами Совфеда Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. На встрече политики подводят итоги деятельности парламента, обсуждают актуальные вопросы законопроектной деятельности, а также обмениваются мнениями по приоритетным задачам на следующий год.