Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств

Зампред комитета Государственной думы по безопасности и сопротивлению коррупции Наталья Поклонская подготовила к внесению законодательный проект, согласно которому житель не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. По утверждению Поклонской, закон не должен подвергать наказанию людей за то, что те хотят обезопасить себя и свою семью.

Цель законодательного проекта - оградить обычного человека, который использует спецтехнику «в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества». По утверждению парламентарии, документ уже одобрен знатоками.

Поклонская объяснила, что в настоящее время часто встречаются случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таковых спецсредств в быту. Привлекать к ответственности будут только после этого, когда подтвержден злой умысел, информирует РИА Новости. Тогда стало известно, что фермера из Курганской области обвиняют в закупке запрещённого прибора. Как утверждают правоохранители, мужчина для личных целей заказал в электронном магазине из Китая многофункциональное устройство «Мини А8» для передачи акустической информации из помещения. Сам аграрий говорит, что купил GPS-трекер, чтобы знать, где пасётся его корова.