Россиянин с пулей в голове устроил погоню за стрелявшим

Ночью в понедельник, 25 декабря, в Санкт-Петербурга мужчина с пулей в голове устроил погоню за своим обидчиком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ленинградской области РФ.

Это произошло около 00:30 по киевскому времени возле дома № 3 по улице Нахимова.

32-летний горожанин, работающий помощником заместителя гендиректора крупного предприятия, в момент ссоры из травматического пистолета несколько раз выстрелил в своего 27-летнего оппонента.

После этого стрелявший собирался скрыться, но пострадавший с пулей в голове устроил погоню за обидчиком на своем автомобиле. Также он позвонил в полицию и сообщил о нападении. Стрелявшего задержали.