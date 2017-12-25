Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в 20 муниципалитетах области

Превышение недельного эпидпорога отмечалось в группе детей от 3 до 6 лет — не менее чем на семь процентов.

Об этом в конце рабочей недели, 22 декабря, в процессе очередного оперативно-хозяйственного совещания в администрации города Ялта передала главный специалист-эксперт отдела по г. Ялте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Людмила Ткач.

По имеющимся достоверным сведениям ежедневного мониторинга в Смоленской области возросло (+2,5%) число заболевших.

Только в Челябинске за прошлую неделю зарегистрировано 11196 случаев ОРВИ, что выше уровня предшествующей недели на 4,6%. Роста в сравнении с прошлой неделей нет.

Превышение недельного эпидпорога наблюдалось среди детей: от 0 до 2 лет — на 1,4 процента и от 7 до 14 лет — на 7,3 процента. У заболевших найдены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, РС и парагриппа), — утверждают в ведомстве.

По состоянию на 25 декабря, в городе против гриппа привито 49,5% населения.

«Увеличилось количество обращений больных по поводу регистрации вирусных пневмоний, как осложнение ОРВИ».