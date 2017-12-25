Шойгу призвал помочь родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не забывать никого из близких жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи.

По его словам, Минобороны продолжит помогать родственникам катастрофы. В понедельник, 25 декабря, открыли большой мемориал. Шойгу подчеркнул, что Минобороны помнит и заботится о родных и близких жертв авиакатастрофы.

«Все что можем, мы должны сделать и сделаем», — сказал министр обороны России.

Год назад потерпел крушение самолёт Ту-154 Минобороны России в Сочи Помним pic.twitter.com/mVUz8WYbMg

— Konstantin Petrov (@KMPetrov3107) December 25, 2017

Ту-154Б-2 ВВС РФ вылетел из Москвы в Латакию 25 декабря 2016 года. После дозаправки в Сочи самолет взлетел и упал через 70 секунд. Погибли 92 человека.

Год назад 25 декабря под Сочи разбился Ту-154. На борту были ансамбль Александрова с руководителем Валерием Халиловым, журналисты, военные, доктор Лиза. Над Сочи утром солнце не взошло, Оно упало с самолётом в море. Глядит с глубин сквозь водное стекло Большое человеческое горе. pic.twitter.com/6ktEJJggzD

— ? Елена Петрова ???????? (@Enchanteressse) 25 декабря 2017 г.