«Ситуация изменяется»: президент Литвы сделала неожиданное заявление по России

Политика, последние новости сегодня – 25 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью интернет-порталу 15min сделала неожиданное заявление по России, резко отличающееся от риторики государств прибалтийского региона, поддерживаемой их лидерами в последние годы.

Даля Грибаускайте заявила журналистам о том, что с Россией необходимо вести сотрудничество, а не воевать. По словам лидера Литвы, «ситуация изменяется, в том числе геополитическая», и пришло время для перестройки отношений. Политик считает, что необходимо искать возможности для того, чтобы быть открытыми к изменениям, и по необходимости менять позицию по некоторым вопросам, не отказываясь при этом от ценностей.

«Мы стараемся всегда дружить с соседями, ведь соседей не выбирают», — заявила Грибаускайте.

«Отношения с нашим соседом (Россией – прим.) в ближайшие годы останутся сложными. Если в государстве будет сохранено действующее руководство, то ситуация останется прежней, но не хочу сказать, что следует умывать руки и не нужно общаться», — подвела итог президент Литвы.