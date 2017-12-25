СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близким. На календаре 25 декабря 2017 года. Это значит, что сегодня католический мир отмечает один из самых важных и значимых для них праздников – Рождество.

Если в вашем окружении есть люди, которые празднуют Рождество 25 декабря, поздравьте их с праздником. Душевное СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017 станет приятным дополнением праздника.



Григорианский календарь опять твердит

О том, что скоро наступает праздник.

Декабрь в Рождество Христово посулит

Благословение, подарки, радость.

В ночи заснеженной горит звезда.

И за собой зовёт в мир доброты и чуда.

Туда, где сбудется заветная мечта.

Туда, где с нами Господ Бог прибудет.

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Сказочно, волшебно и певуче,

В этот день витает настроенье,

Рождество, такое необычное,

Дарит для души успокоение!

Радуются ребетня и взрослые,

Маленьким спектаклям о Христе!

Петь Рождественские гимны дружно,

Принято уже давно в семье!

Пусть Христос всегда оберегает,

Охраняет, прогоняет боль!

Сердце, душу — вера наполняет,

И сведёт сомнения на ноль!

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В канун святого Рождества

Пойдём с колядкой по домам,

У всех улыбка на устах,

Великий праздник пришёл к нам!

Скупых хозяев пожурим,

Скупиться это тоже грех,

И молодым и пожилым,

Мы всем сегодня дарим смех.

В домах у всех сверкают ёлки,

Везде веселье, торжество,

Католики встречают громко,

Священный праздник — Рождество.