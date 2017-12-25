СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017: самые лучшие пожелания друзьям, родным и близким. На календаре 25 декабря 2017 года. Это значит, что сегодня католический мир отмечает один из самых важных и значимых для них праздников – Рождество.
Если в вашем окружении есть люди, которые празднуют Рождество 25 декабря, поздравьте их с праздником. Душевное СМС с католическим Рождеством 25 декабря 2017 станет приятным дополнением праздника.
Григорианский календарь опять твердит
О том, что скоро наступает праздник.
Декабрь в Рождество Христово посулит
Благословение, подарки, радость.
В ночи заснеженной горит звезда.
И за собой зовёт в мир доброты и чуда.
Туда, где сбудется заветная мечта.
Туда, где с нами Господ Бог прибудет.
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Сказочно, волшебно и певуче,
В этот день витает настроенье,
Рождество, такое необычное,
Дарит для души успокоение!
Радуются ребетня и взрослые,
Маленьким спектаклям о Христе!
Петь Рождественские гимны дружно,
Принято уже давно в семье!
Пусть Христос всегда оберегает,
Охраняет, прогоняет боль!
Сердце, душу — вера наполняет,
И сведёт сомнения на ноль!
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В канун святого Рождества
Пойдём с колядкой по домам,
У всех улыбка на устах,
Великий праздник пришёл к нам!
Скупых хозяев пожурим,
Скупиться это тоже грех,
И молодым и пожилым,
Мы всем сегодня дарим смех.
В домах у всех сверкают ёлки,
Везде веселье, торжество,
Католики встречают громко,
Священный праздник — Рождество.