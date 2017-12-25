Стала известна дата открытия путепроводов на улице 9 Января в Воронеже

Городская администрация приготовила воронежцам превосходный новогодний подарок.

29 декабря планируется запустить автомобильное движение по обоим путепроводам на улице 9 Января, проинформировали в пресс-центре мэрии. При всем этом с середины декабря 1-ый путепровод открыт для пешеходов, с 29 декабря планируется открыть оба объекта для движения транспорта.

В сообщении администрации говорится, что пока на сооружениях уложен только нижний слой покрытия, верхний слой уложат уже весной с наступлением тепла, однако перекрывать проезд по ним уже не будут. Верхний слой дорожного покрытия на инженерных сооружениях запланировали обустроить весной, при наступлении плюсовых температур. Для этого закрытия движения по путепроводам уже не потребуется. В планах построить очередной путепровод — правоповоротный съезд с улицы Антонова-Овсеенко на улицу 9 Января, а кроме этого оборудовать иные съезды, переходно-скоростные полосы. В конце весеннего периода мэрия проинформировала о вероятном увеличении срока реконструкции развязки в связи с корректировками в проекте.

В 2018 г планируется продолжить реконструкцию развязки. Доработкой проекта занялся «Центр-Дорсервис». На втором этапе построят очередной путепровод — правоповоротный съезд с улицы Антонова-Овсеенко на улицу 9 Января. А кроме этого устроят съезды и переходно-скоростные полосы. На 100% закончить ремонт развязки планируют к концу 2018-ого года.